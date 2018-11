Der Immobiliendienstleister Savills hat eine neue Position für das deutsche Corporate Finance – Valuation Team (CFV) geschaffen: Björn Kunde (37) ist mit Wirkung zum 1. Juli zum Head of Debt Advisory Germany ernannt worden. Er soll in dieser Position von Berlin aus unter anderem das Transaktionsgeschäft im Portfoliosegment ausbauen.

Kunde kommt von der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bei der er seit 2012 zuletzt als Director im Bereich Corporate Finance / Restructuring Services tätig war.

In dieser Position war er für die Begleitung von Eigen- und Fremdkapitaltransaktion in den Sektoren Real Estate und Financial Services verantwortlich. Darüber hinaus war er Mitglied des Deutschen Real Estate Management Teams von Deloitte.

Zuvor war Kunde sechs Jahre bei der Immobilientochter der HSH Nordbank AG, seit 2009 Bereichsleiter Portfolio Management / M&A.