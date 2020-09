Rock Capital und RG Real Grundbesitz gründen Partnerschaft

Bild: Rock Capital Group Erstes gemeinsam gekauftes Objekt: Ein Bürohaus in München-Sendling

Die Rock Capital Group und die RG Real Grundbesitz, beide in Grünwald ansässig, haben eine Kooperation geschlossen. Ein erstes Objekt in der neuen Partnerschaft wurde vor Kurzem mit der Büroliegenschaft Geisenhauserstraße 15–17 in München-Sendling erworben.