Das Gebäude steht in London und wird von der britischen Regierung genutzt. Bild: Heike ⁄ www.pixelio.de

Die Real I.S. hat für einen ihrer Fonds das Gebäude in der 21 Bloomsbury Street im Bezirk Fitzrovia in London an einen privaten ausländischen Investor verkauft. Der Verkaufspreis beläuft sich auf 73 Millionen Britische Pfund (GBP).