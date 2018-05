Cottbuser Bürohaus Bild: Strabag PFS

Strabag Property and Facility Services (PFS) haben mit der UKA Cottbus Projektentwicklung GmbH & Co. KG einen Mietvertrag über 1.440 Quadratmeter Bürofläche abgeschlossen. Der Mietvertrag im Objekt Heinrich-Hertz-Straße 6 in Cottbus läuft bis Ende 2017.

Weiterhin mietet der Projektierer von Windenergieanlagen auf dem 10.614 Quadratmeter großen Grundstück 50 Stellplätze an. Das Mietverhältnis in dem Objekt Heinrich-Hertz-Straße 6 in Cottbus beginnt am 22. April.

Der Mieter hat die Option auf Vertragsverlängerung. Das fünfgeschossige Bürogebäude befindet sich im Gewerbegebiet "Sielower Landstraße" im Cottbuser Norden. Zu den weiteren Mietern des Objektes zählt unter anderem ein Telekommunikationsunternehmen.