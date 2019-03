Projekt: Start für WHS-Wohnprojekt im Frankfurter „Rebstockpark“

Bild: Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH WHS-Wohnprojekt: Der durchschnittliche Verkaufspreis liegt bei 3.700 Euro pro Quadratmeter.

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) baut im Rebstockpark in Frankfurt am Main erneut einen Wohnkomplex. In drei Bauabschnitten entstehen rund 130 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von mehr als 10.000 Quadratmetern.