Prelios erhält ISO-Zertifizierung für Qualitätsmanagement

Bild: Prelios Deutschland GmbH Übergabe ISO-Zertifikat an die Prelios-Geschäftsführung: Andreas Engelhardt (2. v.l.) und Martin Moerl (3. v.l.)

Das Full-Service-Unternehmen Prelios Deutschland ist für ihr Qualitätsmanagement mit dem Zertifikat ISO 9001:2008 ausgezeichnet worden. Bewertet und geprüft wurden die Bereiche Management, Vermietung und Verkauf von Shopping-, Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Prüfinstitut war die Dekra. Bewertet wurden die Qualitätsstandards des Dienstleistungs-, Verfahrens- und Dokumentationsmanagements in der Unternehmenszentrale sowie in allen Tochtergesellschaften in Hamburg.

Begleitet wurde Prelios bei der Vorbereitung der Zertifizierung durch die Qaizen GmbH.