Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit Sitz in Frankfurt am Main hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Stavros Efremidis vorzeitig bis zum 30.4.2021 verlängert. Efremidis ist seit September 2014 Vorstand der WCM AG und seit September 2015 Vorstandsvorsitzender. Zudem ist Ralf Struckmeyer in den Vorstand eingetreten und übernimmt die Aufgaben von Frank Roseen, der das Unternehmen verlässt.Weiter