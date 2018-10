Savills hat David Poole zum Leiter des Bewertungsteams in Frankreich ernannt. Vom Pariser Büro aus ist er für den Ausbau des Bewertungsgeschäfts verantwortlich. Poole kommt von DTZ.

Zu den Schwerpunkten seiner Tätigkeit zählen die weitere Entwicklung innovativer bewertungsnaher Produkte sowie die Erweiterung des in- und ausländischen Kundenstamms.

Poole begann seine Laufbahn im Jahr 1999 bei DTZ in UK und wechselte im Jahr 2011 in das Bewertungsteam von DTZ Paris. 2006 wurde er zum Director von DTZ Eurexi ernannt. In dieser Funktion war er für institutionelle und internationale Kunden tätig.