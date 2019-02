Daniel Neutzler verstärkt das Düsseldorfer Büro von Jones Lang LaSalle (JLL) im Bereich Einzelhandelsvermietung.

r 27-Jährige kommt von der mfi Management für Immobilien AG in Essen. Im Sommer 2012 wird Neutzler sein berufsbegleitendes Studium zum Bachelor of Arts an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management in Essen abschließen.