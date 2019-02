Reinhild Holthaus (52) hat am 13. Februar die Position des „Head of Center Management“ bei Corio Deutschland.

Holthaus ist seit 30 Jahren in unterschiedlichen Positionen im Center Management tätig. Vor ihrem Wechsel zu Corio war Holthaus seit dem Jahr 2001 beim Assetmanager Donaldsons Europe und mit deren Übernahme durch DTZ ab dem Jahr 2007 bei DTZ beschäftigt. Dort hat sie seit 2005 das Center Management des CityQuartiers „Fünf Höfe“ in München geleitet. Vorherige Stationen waren unter anderem das Luisencenter und das City Caree in Darmstadt sowie das Rathaus-Center in Ludwigshafen.