Günter Loder ist zum 1.1.2012 zum neuen Geschäftsführer der Patrizia Wohnen GmbH bestellt worden. Er wird für den Bereich Wohnungsprivatisierung verantwortlich sein.

Der 50-Jährige tritt die Nachfolge von Werner Gorny an und wird bis zum 30.6.2012 den Geschäftsbereich gemeinsam mit ihm führen. Zu diesem Zeitpunkt tritt Gorny altersbedingt aus der Geschäftsführung aus, so dass dann die Geschäftsführung aus den Geschäftsführern Loder (Wohnungsprivatisierung) und Dr. Pamela Hoerr (Asset Management) bestehen wird.

Loder ist seit neun Jahren für die Patrizia tätig. Zuletzt leitete er den bundesweiten Neubauvertrieb, davor arbeitete er als Teamleiter in der Wohnungsprivatisierung der Region Süd. Bis zum 31. März wird Loder noch in Personalunion den Neubauvertrieb leiten und bis dahin die Aufgaben sukzessive an Markus Peltzer übergeben, der bislang als Teamleiter Neubauvertrieb für die Patrizia in Düsseldorf tätig war.