Die Comfort Düsseldorf GmbH erweitert ihr Team um zwei Mitarbeiter im Bereich Vermietung und Investment: Marco Kunze und Fabian Salmen.

Der Diplom-Betriebswirt Marco Kunze (35 Jahre) unterstützt das Investmentteam. Er war nach dem Studium einige Jahre als Immobilienfondsmanager für das Unternehmen HCS Habeg Consultants Steuerberatungsgesellschaft mbH in Köln tätig, wechselte anschließend als Immobilienberater zum Maklerhaus Engel & Völkers und war zuletzt als selbständiger Lizenzpartner für die Real² Immobilien AG in Köln tätig.

Fabian Salmen (24) wird im Vermietungsteam tätig sein. Er kommt vom Maklerunternehmen Aengevelt Immobilien, wo er in den letzen vier Jahren Einzelhandelsimmobilien an den Standorten Düsseldorf, Berlin und Frankfurt betreute und wird in Kürze sein Bachelor Studium International Management an der FOM Düsseldorf abschließen.