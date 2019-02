Marcus Badmann leitet seit dem 1. Januar den Bereich Commercial Valuation and Transaction Advisory bei der NAI Apollo Group. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Bewertung gewerblicher Immobilien.

Marcus Badmann leitet seit dem 1. Januar den Bereich Commercial Valuation and Transaction Advisory bei der NAI Apollo Group. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Bewertung gewerblicher Immobilien.

Darüber hinaus arbeitet Badmann (42) eng mit der NAI Apollo Residential Advisory im Bereich der Wohnimmobilien zusammen. Badmann ist seit Jahresbeginn Mitglied in mehreren Sachverständigenausschüssen von Offenen Immobilienfonds. In den vergangenen vier Jahren war er bei Dr. Lübke als Senior Consultant in der Abteilung Consulting & Valuation verantwortlich tätig, davor sammelte er Erfahrungen bei Banken sowie Bewertungsbüros.