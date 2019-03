Per Harald Løkkevik will Heiligendamm kaufen

Hohe Düne-Eigentümer Løkkevik will Heiligendamm parallel betreiben Bild: Florentine ⁄ pixelio

Der Eigentümer der Yachthafenresidenz "Hohe Düne" in Rostock, Per Harald Løkkevik, will das Grand Hotel in Heiligendamm kaufen. Das berichtet die "Schweriner Volkszeitung" (Freitag). Noch gilt allerdings der Vertrag mit Berliner Investoren, gegen die Betrugsverdacht besteht.