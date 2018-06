Der Logistikimmobilienentwickler Panattoni Europe will 2015 das Geschäft in Deutschland weiter ausbauen. Aktuell befinden sich rund 55.000 Quadratmeter Logistikflächen in der Entwicklung. Sie entstehen im ersten Quartal in Bremen, Henstedt-Ulzburg und Hassfurt. Panattoni will in diesem Jahr insgesamt 500 Millionen Euro investieren.Weiter