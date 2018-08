Sebastian Tiemann (37) startet als Associate Director und Teamleiter im Bereich Commercial Valuation bei DTZ. Er kommt vom Immobiliendienstleister CBRE.

Sebastian Tiemann (37) startet als Associate Director und Teamleiter im Bereich Commercial Valuation bei DTZ. Er kommt vom Immobiliendienstleister CBRE.

Tiemann ist seit dem Jahr 2009 Mitglied des britischen Berufsverbands RICS (MRICS – Professional Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors). Zu seinen beruflichen Stationen gehörte von 2006 bis 2014 der Immobiliendienstleister CBRE, wo er als Bewerter und zuletzt als Associate Director im Bereich Office and Logistics Valuation tätig war.