José Martínez Bild: BNPPRE

Der Immobilienberater BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) beruft José Martínez zum zweiten Geschäftsführer in Frankfurt am Main. Er wird ab sofort gemeinsam mit Oliver Barth die Geschicke des Unternehmens in der Finanzmetropole leiten.

Martínez war zuletzt rund zehn Jahre lang Abteilungsleiter in der Bürovermietung.

Er ist neben seinen neuen Aufgaben weiterhin operativ im Frankfurter Bürovermietungsteam tätig. Mit der Ernennung reagiert BNP Paribas Real Estate auf das zunehmende Wachstum des Unternehmens und setzt seine Strategie fort, Führungspositionen mit langjährigen Mitarbeitern intern zu besetzen.

