Steven Siebert Bild: Ulrich Schepp

Steven Siebert (33) ist zum neuen Leiter Industrial & Logistics Services für Deutschland ernannt worden. Von Frankfurt aus ist er seit Anfang Mai für die Betreuung der nationalen und internationalen Kunden in diesem Bereich verantwortlich.

Seit 2000 arbeitet Siebert in dem Bereich Industrie und Logistik und ist seit dem Jahr 2010 bei DTZ für den Verkauf und die Vermietung von Industrie- und Logistikliegenschaften zuständig. Bis zu seinem Eintritt bei DTZ war Siebert bei Jones Lang LaSalle fünf Jahre in der Abteilung Industrial Investment tätig.

Berufserfahrungen hat Siebert auch im Vermietungsteam bei BNP Paribas Real Estate in Frankfurt gesammelt. Er ist Member of the Institution of Chartered Surveyors (MRICS).