Neuer "Head of Leasing" bei Avison Young in München

Der Immobilienberater Avison Young hat Michael Bretting (47) als Head of Leasing verpflichtet. Er leitet in der neuen Position das Vermietungsgeschäft für den Standort München und den süddeutschen Raum.

Vor seinem Eintritt bei Avison Young war er unter anderem als Leiter der Bürovermietung bei Savills, als Niederlassungsleiter bei DTZ in München und als Office Leasing Consultant Broker im Großkundenbereich bei Colliers Schauer & Schöll GmbH tätig.

Die Firma Avosin Young hat das Headquarter in Toronto. Seit Eintritt in den deutschen Markt im Dezember 2014 eröffnete Avison Young mit Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg bisher vier Standorte in Deutschland.