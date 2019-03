Neuer Chief Marketing Officer bei smmove Deutschland

Das Berliner Immobilienunternehmen smmove Deutschland baut sein Expertenteam aus: Der US-Internetexperte Paul S. Schleicher übernimmt mit sofortiger Wirkung die Funktion des Chief Marketing Officer bei der Online-Auktionsplattform für Mietwohnungen.

Schleicher gilt als Performance- und Direct-Response-Marketing-Experte. Er arbeitete unter anderem fünf Jahre im Silicon Valley und war drei Jahre für verschiedene US-Unternehmen in New York tätig.

Er war besiepielsweise Berater für das kalifornische Unternehmen Bioident Technologies Inc. und die Osane Studios LLC., bevor er 2010 als Senior Manager zum US-amerikanischen Dating-Portal Zoosk Inc. nach San Francisco wechselte. Hier hatte er die Hauptverantwortung für Zoosk Deutschland. 2012 wechselte er nach New York und arbeitete als Marketing Direktor für die Online-Marketingagentur Adaffair Inc.

Bei smmove Deutschland kümmert sich Schleicher neben dem Aufbau eines Marketingteams um die Umsetzung konkreter Online- und Offline-Marketing-Kampagnen, die Entwicklung und Integration einer Business Intelligence zur Realtime-Analyse von Marketingausgaben und deren Wirkung. Weiterhin soll er die Produktentwicklung vorantreiben.