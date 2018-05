Christoph Donner Bild: Allianz

Christoph Donner wird Chief Executive Officer (CEO) beim Investment- und Asset Manager Allianz Real Estate of America. Er wechselt von der Aareal Capital Corporation in New York, bei der er zurzeit Chief Credit Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ist.

Donner war zuvor Managing Director bei der Hypo Real Estate und einige Jahre in der Franfurter Immobilienbranche tätig. Er verfügt über Erfahrungen in den Bereichen Akquisition und Finanzierung in New York, London sowie in Deutschland. Seine Laufbahn begann bei der Deutschen Bank.