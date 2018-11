Bild: MEV-Verlag, Germany Das operative Ergebnis lag bei 4,6 Millionen Euro

Im Geschäftsjahr 2014 erzielte der Asset Manager MPC Capital ein Umsatzwachstum von rund 17 Prozent auf 34,5 Millionen Euro. Einfluss auf die positive Entwicklung hatten vor allem die Immobilientransaktionen. Außerdem gibt es Änderungen in der Führungsebene: CEO Dr. Axel Schroeder wechselt zum 1. April in den Aufsichtsrat und übergibt den Vorstandsvorsitz an Finanzvorstand Ulf Holländer.