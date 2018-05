Buwog Meermann hat das Grundstück an der Wilmersdorfer Straße 67 / Ecke Gerviniusstraße 1-3 in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf erworben. Am Standort ist der Bau von drei Wohn- und Geschäftshäusern mit rund 100 Wohnungen vorgesehen.Weiter