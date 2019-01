Bild: N.U.N. Immobilienverwaltungs GmbH & Co.KG Bürohaus Loftwerk in Nürnberg

Die Mediaagentur Universal McCann mietet rund 1.300 Quadratmeter Fläche in der Büroimmobilie "Loftwerk" in der Ulmenstraße 52 in Nürnberg an.