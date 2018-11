Ab dem 1. Mai wird Mathias Finger (47) als Director Office Agency die Bürovermietung von DTZ Deutschland im Raum Frankfurt am Main leiten.

Bis zu seinem Eintritt bei DTZ war Finger als Director Corporate Solutions und Senior Consultant Office Letting knapp elf Jahre bei der BNP Paribas Real Estate GmbH tätig. In seiner beruflichen Laufbahn spezialisierte er sich auf die Vertretung von gewerblichen Mietern (Tenant Representation) und arbeitete dabei überwiegend mit nationalen und internationalen Großkunden zusammen. Zudem leitete er die Vermietung des Bürogebäudes "The Squaire" und des Bürohochhauses "Nextower" in Fankfurt.