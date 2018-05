Nur 30 Prozent stimmten für einen Arbeitskampf Bild: Haufe Online Redaktion

Die knapp 12.000 im Bundesverband für die Immobilienwirtschaft (BVFI) vereinigten Makler werden nicht streiken. Sie waren aufgerufen, darüber zu entscheiden, ob sie ihre Arbeit für einen Tag niederlegen, um gegen das vom Bundeskabinett geplante Bestellerprinzip zu protestieren.

Bei der Urabstimmung des BVFI stimmten jedoch nur 30 Prozent für einen Arbeitskampf, sechs Prozent dagegen und 64 Prozent enthielten sich, wie der BVFI am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Zudem hatten sich nur 3.707 Immobilienmakler oder 31 Prozent der Mitglieder an der Urabstimmung beteiligt.

Nach dem Bestellerprinzip sollen Makler künftig vom Auftraggeber bezahlt werden. Bisher tragen meist die Mieter bei Vertragsabschluss die Kosten, auch wenn der Makler vom Vermieter eingeschaltet wurde.

Der Verband sieht den Berufsstand der Wohnungsvermittler durch das Vorhaben bedroht, das am 7. November im Bundesrat beschlossen werden soll: «Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf zum sogenannten Bestellerprinzip führt zu Vernichtung von zirka 10.000 Maklerbetrieben, was für etwa ein Drittel aller Maklerunternehmen das Aus bedeuten würde", heißt es in dem Aufruf zur Urabstimmung: "Mindestens noch einmal so viele Arbeitsplätze drohen wegzufallen."