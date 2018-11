Wuppertal ist einer der Top-Portfolio-Standorte Bild: Thomas Waskow ⁄ www.pixelio.de

Die Immobiliengesellschaft Deutsche Annington hat 9.600 Wohneinheiten an eine Tochter der LEG Immobilien AG verkauft. Das Portfolio ist Teilbestand des ehemaligen "Vitus"-Portfolios und umfasst Bestände in Nordrhein-Westfalen, unter anderem in Wuppertal. Die Gesamtinvestition liegt bei 484 Millionen Euro.