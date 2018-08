Seit 20 Jahren Impulse für Insider! Die Fachzeitschrift für Management, Recht und Praxis hält Führungskräfte in der Immobilienbranche über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Mit der Immobilienwirtschaft erfahren Sie, welche Chancen der Markt aktuell bietet und wie Sie diese professionell in Geschäfte umsetzen. Jetzt Branchenmagazin probelesen! Weiter

Trotz eines Rückgangs des operativen Ergebnisses im dritten Quartal rechnet der Immobilienkonzern LEG mit einem Wachstum für das Gesamtjahr 2013 auf mindestens 138,5 Millionen Euro. In den vergangenen neun Monaten ergab sich ein Plus von 2,3 Prozent auf 103,5 Millionen Euro. 2014 will die Gesellschaft nach weiteren Wohnungskäufen um zehn Prozent zulegen. Weiter