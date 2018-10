EU-Auflage: LBBW trennt sich von Ellwanger&Geiger-Anteilen

Die Landesbank LBBW will ihren Anteil an der Privatbank Ellwanger & Geiger verkaufen. Rund 48 Prozent sollen an die Dr. Helmig Vermögensverwaltung gehen, bestätigte ein LBBW-Sprecher Medienberichte. Weiter