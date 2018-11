Bild: DWI Campus Altona: Vermieter ist eine Projektentwicklungsgesellschaft der DWI Grundbesitz

Laureate International Universities entwickelt in Hamburg-Altona ein Hochschulangebot. Das US-Bildungsunternehmen mietet zirka 2.200 Quadratmeter in den ab Mitte 2014 entstehenden "bahn_hoefen" in der Museumstraße 39 an. Angermann Real Estate Advisory vermittelte.