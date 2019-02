KGAL-Vermietungsbilanz deutlich über Vorjahresniveau

Bild: pasinger-hofgaerten.de Vor Kurzem wurden knapp 2.000 Quadratmeter in den Pasinger Hofgärten neu vermietet

Das Assetmanagement der KGAL Gruppe in Deutschland und Österreich hat in den ersten drei Quartalen 2013 rund 67.000 Quadratmeter Gewerbeimmobilienflächen vermietet. Mietverträge wurden zuletzt in den "Pasinger Hofgärten" (1.960 Quadratmeter) abgeschlossen.