KDW mietet 1.700 Quadratmeter im Unternehmerpark in Düsseldorf

Bild: Union Investment Der Unternehmerpark gehört zum Portfolio des UniImmo: Deutschland

Union Investment hat mit der KDW GmbH im Unternehmerpark in der Schiessstraße 76 in Düsseldorf einen Mietvertrag über zirka 1.700 Quadratmeter abgeschlossen. Der Mietvertrag beginnt am 1. Juli und läuft über zehn Jahre.