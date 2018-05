Die Deutsche Annington will nach der Übernahme des Konkurrenten Gagfah weiter wachsen: Der Konzern prüfe "weitere Zukäufe", sagte Vorstandschef Rolf Buch dem "Manager Magazin". Auch der Ausbau des Immobilienbestands sowie rund 27,2 Millionen Euro Investitionen in die Modernisierung und den barrierefreien Umbau des Bestands in Bonn, Frankfurt am Main und München sind geplant.Weiter