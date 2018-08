Bild: Karstadt Karstadt sucht Ersatz für Essener Zentrale

Das Warenhausunternehmen Karstadt sucht eine neue Firmenzentrale. Das derzeit in Essen genutzte Gebäude aus den späten 1960er Jahren entspreche nicht mehr "den Anforderungen eines modernen Arbeitgebers und Unternehmens", heißt es in einer internen Mitteilung an die Karstadt-Mitarbeiter, über die die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet.