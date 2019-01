Jam Container Logistik kauft hafennahes Areal in Hamburg-Harburg

Hafennahe Areale sind zumeist Eigentum der Stadt Hamburg Bild: liquid_chaos ⁄ pixelio

Das Logistikunternehmen Jam Container Logistik hat auf Vermittlung von Realogis am Försterkamp in Hamburg-Harburg ein 8.850 Quadratmeter großes unbebautes Gewerbegrundstück gekauft. Das Grundstück befindet sich in Hafennähe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.