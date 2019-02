IVG vermietet 51.000 Quadratmeter an Allianz in Frankfurt

Bild: IVG Mietobjekt: Bürogebäude am Theodor-Stern-Kai 1

Die Allianz Deutschland hat den Mietvertrag mit IVG für das Büroobjekt am Theodor-Stern-Kai 1 in Frankfurt am Main um weitere 16 Jahre verlängert. Insgesamt wurden rund 51.000 Quadratmeter Büro-, Lager- und sonstige Nutzflächen an den Versicherungskonzern vermietet.