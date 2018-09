Immonet erweitert die Kooperation mit SeLoger.com: Wer aus dem Ausland eine Mietwohnung, ein Haus oder Neubauprojekt in Deutschland sucht, findet Immonet-Objekte nun auch bei Immostreet.com.

Immostreet.com ist ein mehrsprachiges Portal sowie Partnerseite von SeLoger.com, dem französischen Tochterunternehmen von Axel Springer. Interessierte finden hier weltweit mehr als zwei Millionen Immobilien.

Die Kooperation zwischen Immonet und SeLoger.com ermöglicht Usern aus dem Ausland, Immobilien in Deutschland mit wenigen Klicks auf Immostreet.com zu finden. Wer bespielsweise auf der spanischen Website von Immostreet nach einer Zweitwohnung in Deutschland sucht, bekommt entsprechende Angebote auf Immonet in der spanischen Übersetzung angezeigt. Auf diese Weise bietet Immonet seinen Maklern eine größere Reichweite und zusätzliche Kontakte.

Der Grundstein für den Ausbau der internationalen Kooperation wurde bereits im Jahr 2011 gelegt: Seit Dezember können Immonet-User auf der Partnerseite holidayrent.com Ferienimmobilien in Europa suchen.