Das "You is now"-Lab von ImmobilienScout24 in Berlin soll Mitarbeitern und externen Startup-Teams ermöglichen, neue Geschäftsideen zu entwickeln. Verantwortlicher Lab-Manager ist Holger Dieterich. Zur Auswahl der Labmitglieder werden regelmäßige Wettbewerbe wie der ImmobilienScout24-API-Contest und das You is now-Startup-Weekend veranstaltet. Außerdem kann man sich jederzeit initiativ bewerben. "Jeder, der uns eine Idee vorstellt, bestimmt die Modalitäten der Umsetzung selbst", sagt Lab-Manager Dieterich. Zu den ersten fünf Projekten, die ins Lab einziehen durften, gehören der internationale Marktplatz für Arbeitsplätze in Großraumbüros (Deskwanted.com), ein Plug-in zur Einbindung des ImmobilienScout24-Angebots auf privaten Webseiten (Immocaster.com) und eine Vereinfachung der WG-Suche und -Neugründung durch die Kombination von sozialem Netzwerk und Immobilienangeboten (Flat.st). Geboten wird den Teams neben finanziellen und räumlichen Ressourcen sowie fachlicher Beratung von ImmobilienScout24 vor allem der Marktzugang zu Geschäfts- und Privatkunden. Das Lab befindet sich im Firmengebäude von ImmobilienScout24 in Friedrichshain.