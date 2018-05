Haus der Kultur und Bildung Bild: Comfort

Comfort hat einen Mietvertrag an H & M mit rund 2.300 Quadratmetern Verkaufsfläche im Haus der Kultur und Bildung (HKB) in Neubrandenburg vermittelt. Das Projekt entsteht direkt am Markt, in unmittelbarer Nähe vom Marktplatz-Center. Die Eröffnung ist für November 2013 geplant.

Der Vermieter, die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft Neuwoges, baut hierfür das Saalgebäude um. Die denkmalgeschützte Treppenanlage (Baujahr 1965) im ehemaligen Foyer, die in das Ladenbaukonzept von H & M integriert wird, bleibt erhalten.