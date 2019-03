GGG startet weiteres Teilrückbauprojekt in Chemnitz

Bild: Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Von den fünfgeschossigen Gebäuden werden ein bis zwei Etagen gekappt.

Die Grundstücks- und Gebäudewirtschaftsgesellschaft (GGG) hat mit den Arbeiten am Sanierungs- und Teilrückbauprojekt auf dem Sonnenberg in Chemnitz begonnen. Das Wohnungsunternehmen will bis Dezember 2013 rund 3,4 Millionen Euro investieren.