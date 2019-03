Gewobag beruft Snezana Michaelis in den Vorstand

Bild: Gewobag Snezana Michaelis

Erstmals in der 90-jährigen Geschichte des Wohnungsunternehmens Gewobag beruft der Aufsichtsrat eine Frau in den Vorstand: Snezana Michaelis tritt Mitte 2014 die Nachfolge von Hendrik Jellema an. Sie wird für das Bestandsmanagement und die Technik des Unternehmens zuständig sein.