Duisburg sollte das bisher größte Designer Outlet Center (DOC) Deutschlands erhalten. Der Stadtrat hatte die Bebauung des ehemaligen Loveparade-Geländes der Berliner Krieger Grundstück GmbH abgesegnet. Am Sonntag wurde der Stadtratsbeschluss in einem Bürgerentscheid mit einer knappen Mehrheit von 51,09 Prozent aufgehoben. Das bedeutet das Aus für das Outlet-Center in Innenstadtnähe. Weiter