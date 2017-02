Frankfurt: Iber Immobilien baut Bürogebäude in Wohnungen um

Der Projektentwickler Benchmark hat für das Grundstück an der Mainzer Landstraße in Frankfurt am Main eine Teilbaugenehmigung erhalten. Damit können die Arbeiten an Baugrube und Untergeschoss für das zweite Frankfurter Wohngebäude im Projekt "Headquarter" mit einer Bruttogeschossfläche von knapp 13.200 Quadratmetern und 103 Wohneinheiten beginnen.Weiter