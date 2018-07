Das Land Hessen will keinen Mietpreisstopp bei der öffentlichen Wohnbaugesellschaft Nassauische Heimstätte. Die Preise liegen unter den örtlichen Vergleichsmieten, sagte die Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens und zuständige Ministerin Priska Hinz in Frankfurt. Die Nassauische Heimstätte liege unter dem Mietniveau der städtischen Wohnbaugesellschaft ABG, so Hinz.Weiter