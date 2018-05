Dr. Frank Urfer Bild: Savills

Der Immobiliendienstleister Savills eröffnet zum 1.1.2015 Büros in Stuttgart. Das fünfköpfige Team unter Leitung von Dr. Frank Urfer, Director Investment und verantwortlich für das Investmentgeschäft von Savills in München, soll das Transaktionsgeschäft mit gewerblichen Immobilien in Baden-Württemberg weiter ausbauen.

Verkaufsmandate über 300 Millionen Euro für die Region Stuttgart sind nach Angaben des Unternehmens bereits gesichert. Die Expansion stellt einen weiteren Schritt der Wachstumsstrategie des Deutschlandgeschäfts in Deutschland dar.

"Unser Track Record erfolgreich abgeschlossener Transaktionen, darunter ein Businesspark in Ludwigsburg und das Dominohaus in Reutlingen sowie diverse exklusive Verkaufsmandate wie unter anderem für das Carl-Benz-Center, belegen die Dynamik des Marktes", so Andreas Wende, COO und Head of Investment Savills Deutschland.