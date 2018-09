Bild: Strabag Real Estate Auch das Upper West am Breitscheidplatz in Berlin ist im Finale des FIABCI Prix d'Excellence Germany 2018

FIABCI Deutschland und der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen haben die sechs Finalisten für den FIABCI Prix d´Excellence Germany 2018 vorgestellt. Unter den ausgewählten Projektentwicklungen in den Bereichen "Wohnen" und "Gewerbe" sind gleich vier Berliner Immobilien. Die Preisverleihung findet am 2. November in Berlin statt.