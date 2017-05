31.05.2017 | Projektentwickler-Preis

Das Wohnprojekt "Vier" wurde in der Kategorie „Residential midrise“ ausgezeichnet

Bild: Gundlach GmbH & Co. KG

Die beiden deutschen Projektentwicklungen "Neue West" (Berlin) und "Vier" (Hannover) wurden am 26. Mai in Andorra mit dem internationalen Preis FIABCI World Prix d´Excellence 2017 in Silber ausgezeichnet.

Qualifiziert für den internationalen FIABCI-Preis hatten sich die beiden beim FIABCI Prix d´Excellence Germany 2016, der in Kooperation mit dem BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen ausgelobt worden war: Dort hatten die Projekte "Neue West" und "Vier" Gold geholt.

In Andorra erhielt die "Neue West" Silber in der Kategorie „Heritage“ (Denkmalgeschützte Gebäude). Das denkmalgeschützte Ensemble befindet sich auf einem 1500 Quadratmeter großen Grundstück der ANH Hausbesitz in der Potsdamer Straße 91 in Berlin Tiergarten und verfügt über 4.000 Quadratmeter gewerbliche Mietflächen. Der Entwurf stammt von AHM Architekten. Projektentwickler ist die ANH Hausbesitz GmbH&Co.KG.

Neue West Berlin Fabrikgebäude

Bild: Architekturbüro Robert Herrmann ⁄ Projekt Neue West

Das Wohnprojekt "Vier" an der Ecke Günther-Wagner-Allee / Carl-Hornemann-Straße in Hannover wurde in der Kategorie „Residential midrise“ (Wohnprojekte bis zu sieben Stockwerken) ebenfalls mit Silber ausgezeichnet. Die vier Architekten BKSP, KSW, OMP und BTP haben für das Projekt vier Wohnstile definiert: „Komfortabel“, „Nachhaltig“, „Entspannt“ und „Extravagant“. Entstanden sind dabei acht Gebäude mit 168 Wohnungen. Projektentwickler ist Gundlach GmbH & Co. KG Bauträger.

Im Jahr zuvor hatten das "Bikini Berlin" und das "Waterfront Osterbek Hamburg" den FIABCI World Prix d´Excellence Award in Silber in den Kategorien "Denkmal" und "Residential midrise" erhalten. Die Preisverleihung hatte in Panama stattgefunden.

Der nächste FIABCI Prix d´Excellence Germany findet 2018 statt. Der FIABCI Prix d’Excellence, wird international seit mehr als 25 Jahren an die besten Projektentwicklungen verliehen. Deutschland ist eines von 18 Ländern, das den FIABCI Prix d’Excellence als nationalen Preis auslobt. Die Gewinner werden beim internationalen Wettbewerb eingereicht.