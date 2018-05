Das Internetportal ImmobilienScout24 präsentiert auf der Expo Real digitale Trends im Bereich Investment-Immobilien. Weitere Themen des Messeauftritts sind die Vorstellung eines Preisblasen-Indikators und die Verleihung des Immobilien-Marketing-Awards.

Das Immobilienportal ist in München mit einem eigenen Bereich am Gemeinschaftsstand der Bundesvereinigung der Spitzenverbände der deutschen Immobilienwirtschaft (BSI) präsent. In Halle B2 am Stand 220 stellt das Unternehmen aktuelle digitale Trends im Bereich Investment-Immobilien vor. Unter anderem das hauseigene CommercialNetwork, einen Online-Marktplatz für den diskreten Handel von Investment-Immobilien.

Weitere wichtige Themen des Messeauftritts von ImmobilienScout24 sind die Vorstellung eines Indikators für regionale Preisblasen sowie die Jury-Teilnahme an der Verleihung des Immobilien-Marketing-Awards. Der Award wird von der Hochschule für Wirtschaft & Umwelt in Nürtingen-Geislingen verliehen.