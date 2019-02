EHI und IfG bündeln Shoppingcenter-Standardwerk

Bild: MEV-Verlag, Germany Die webbasierte Version geht am 18. Juni an den Start

Seit einigen Jahren dokumentieren das EHI Retail Institute und das Institut für Gewerbezentren den Markt der Shopping-Center in Deutschland und Europa. Nun bündeln die Institute ihr Wissen in einem gemeinsamen Standardwerk. Die webbasierte Version geht am 18. Juni an den Start.