EB Group vermietet Fabriketage an D-Facto

Bild: copyright by Mike Auerbach Das ehemalige Fabrikgebäude in der Gotzkowskystraße liegt direkt an der Spree

Die EB Group hat 1.100 Quadratmeter Gewerbeflächen im ehemaligen Fabrikgebäude in der Gotzkowskystraße im Berliner Stadtteil Moabit an die Produktionsfirma D-Facto Motion vermietet. Die Vermittlung wurde vom Immobiliendienstleister CBRE begleitet.

D-Facto Motion bezieht die dritte Etage im Fabrikgebäude.

Das Fabrikgebäude wurde um 1920 erbaut und von der Firma Adrema genutzt, die Adressiermaschinen produzierte. Der heutige Ankermieter ist das Hotel Adrema. Im Jahr 2004 grunderneuert verfügt das Objekt neben der Hotelfläche über sieben Gewerbeeinheiten sowie eine Wohneinheit. Das angrenzende Wohn- und Geschäftshaus, ein typischer Berliner Altbau, wurde im Jahre 1910 errichtet.

Die D-Facto Motion GmbH ist ein Postproduktionshaus mit acht Standorten in Deutschland, darunter zwei in Berlin: In der Gotzkowskystraße sowie in Berlin-Tempelhof.